ÖEHV-Team unterliegt in WM-Testspiel Tschechien 0:6

Tschechien war zu stark für das ÖEHV-Team Foto: APA/EVA MANHART

Ö sterreichs Eishockey-Nationalteam hat im ersten von zwei WM-Testspielen gegen Tschechien eine kräftige Niederlage kassiert. Die ÖEHV-Auswahl musste sich dem sechsfachen Weltmeister am Donnerstag in Wien mit 0:6 (0:3,0:3,0:0) geschlagen geben. Das Retourspiel steigt am Samstag (16.00 Uhr/live ORF Sport+) in Brünn. "Das Tempo und die Intensität waren wie erwartet höher als in den bisherigen Testspielen", sagte Teamchef Roger Bader.