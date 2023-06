Fußball ÖFB-EM-Quali-Kader mit Sabitzer, Schnegg, Sarkaria, Bachmann

Teamchef Rangnick gibt Schnegg und Sarkaria eine Chance Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Ö sterreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat Marcel Sabitzer für die EM-Qualifikationsspiele am 17. Juni gegen Belgien und am 20. Juni gegen Schweden nominiert. Der Mittelfeldspieler war in den vergangenen Wochen Manchester United wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung gestanden. Zudem holte Rangnick mit den beiden Sturm-Graz-Profis Manprit Sarkaria und David Schnegg zwei potenzielle Debütanten.

Auch Daniel Bachmann, bei der EM vor zwei Jahren der ÖFB-Einsergoalie, erhält wieder eine Chance. Der Watford-Legionär ist einer von vier Torhütern im 27-Mann-Aufgebot. Heinz Lindner, zuletzt Stammkeeper, fällt nach seiner Tumor-Operation aus, auch Gernot Trauner musste verletzungsbedingt passen. Nach den Heimsiegen im März über Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) führt Österreich die Tabelle in Gruppe F mit sechs Punkten an, dahinter folgen Belgien und Schweden mit je drei Zählern. Die Belgier haben bisher allerdings erst ein Match ausgetragen.