ÖFB-Frauen in Nations League gegen Frankreich und Norwegen

Mit Norwegen wartet ein Wiedersehen, bei der EM im vergangenen Jahr in England hatte die Fuhrmann-Elf einen 1:0-Sieg zum Abschluss der Gruppenphase gefeiert. In der Nations League startet die Gruppenphase mit sechs Partien im September (20. bis 26.), gespielt wird auch zwischen 25. und 31. Oktober sowie 29. November und 5. Dezember. Die Final- bzw. Relegationspartien folgen zwischen 21. und 28. Februar 2024. Ähnlich wie bei den Männern wurden die 51 teilnehmenden Länder in drei Ligen eingeteilt.

Die vier Gruppensieger des A-Pools qualifizieren sich für die Finals, wo in einem Halbfinale sowie Finale um den Nations-League-Titel gekämpft wird. Die beiden Finalisten haben neben Gastgeber Frankreich auch ein Olympia-Ticket für die Sommerspiele 2024 in Paris sicher. Die ersten beiden Gruppenplätze bedeuten automatisch den Klassenerhalt, die Tabellendritten müssen in zwei Relegationsspielen gegen einen Liga-B-Zweitplatzierten antreten. Die Tabellenletzten steigen fix in die zweithöchste Leistungsstufe ab.