Fußball ÖFB-Kapitänin Wenninger beendet Karriere mit Saisonende

Die Abwehrspielerin macht Schluss Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

C arina Wenninger hängt im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel. Die ÖFB-Kapitänin erklärte am Mittwoch in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz ihren Rücktritt per Saisonende. "Ich könnte aktuell noch vielen Teams helfen, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", meinte die 32-Jährige. Auch ihr weiterer Karriereplan steht bereits: Die Steirerin wird im Juli beim Österreichischen Fußballbund eine Stelle im Ligamanagement der Frauen-Bundesliga antreten.