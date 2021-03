Neben Kalajdzic auch Schottland-Chance für Grbic .

Österreichs Fußball-Nationalteam kann im ersten Spiel der WM-Qualifikation am Donnerstag in Schottland definitiv auf Shootingstar Sasa Kalajdzic und möglicherweise auch auf dessen Sturmkollegen Adrian Grbic zurückgreifen. Kalajdzic' Club VfB Stuttgart bestätigte die Abstellung nicht nur für die nachfolgenden Partien in Wien gegen Färöer (28. März) und Dänemark (31. März), sondern auch für den Auftakt in Glasgow. Für Grbic gibt es durch neue Regeln in Frankreich eine Chance.