Wahlausschuss ringt um Windtner-Nachfolger .

In Gmunden werden am Donnerstagabend die Weichen im Rennen um die Nachfolge von Leo Windtner als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) gestellt. In einer Sitzung des Wahlausschusses beschäftigt sich dieser mit der Kandidatenfindung. Dass man sich bereits auf einen neuen Präsidenten einigen könnte, ist laut Wahlausschuss-Chef Wolfgang Bartosch nicht zu erwarten. "Das wäre eine große Überraschung", sagte der Präsident des Steirischen Fußballverbandes der APA.