Trainingszentrum-Neubau ÖFB-Präsidium stimmt für Infrastruktur-Projekt Wien-Aspern

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

ÖFB brachte Infastruktur-Projekt Wien-Aspern auf Schiene Foto: APA/THEMENBILD

D as Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes hat am Freitag den Neubau eines Trainingszentrums für die Nationalteams mit angeschlossener ÖFB-Geschäftsstelle am Standort Wien-Aspern beschlossen. Das Infrastrukturprojekt wird vorbehaltlich der Abschlüsse der Förderverträge in enger Abstimmung mit dem Bund und der Stadt Wien realisiert, teilte der ÖFB am Abend mit.