Fußball ÖFB-Team bei Sieg in Wales in Topf vier der WM-Auslosung

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Die WM-Auslosung steigt am 1. April in Doha Foto: APA/AFP

Sollte Österreichs Fußball-Nationalteam das Play-off-Semifinale am Donnerstag in Wales gewinnen, würde die Truppe von Franco Foda bei der Gruppen-Auslosung der WM in Katar aus dem vierten und letzten Topf gezogen werden. Das teilte der Weltverband (FIFA) am Dienstag mit. Die Auslosung der acht Vierer-Gruppen erfolgt am 1. April in Doha. Zu diesem Zeitpunkt werden nur 29 der 32 Starter feststehen, weil auch die Sieger der Interkontinental-Play-offs noch nicht ermittelt sind.