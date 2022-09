Fußball ÖFB-Teamspieler Laimer fehlt nach Operation bis Jahresende

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Wie lange Laimer ausfällt, ist offen Foto: APA/AFP

K onrad Laimer fehlt dem österreichischen Fußball-Nationalteam und seinem Verein RB Leipzig bis Jahresende. Der Mittelfeldmotor ist am Montag am linken Sprunggelenk operiert worden. "Um ein sicheres Heilungsergebnis zu erzielen, ist Konrad Laimer heute Morgen erfolgreich am linken Syndesmoseband operiert worden", teilte der deutsche Pokalsieger mit.