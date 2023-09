ÖFB-U21 feiert mit 2:0 über Bosnien ersten Sieg in EM-Quali

"Das Team hat den Charaktertest heute bestanden", sagte Gregoritsch. "Es war heute ein ganz anderer Auftritt von uns als auf Zypern. Wir waren von Beginn an sehr fokussiert, haben die Atmosphäre mit den vielen bosnischen Fans angenommen und uns immer mehr in die Partie gearbeitet. Wir haben uns diesen Sieg absolut verdient." Querfeld gestand, dass spielerisch noch Luft nach oben ist. "Bosnien ist gut gestanden, aber es liegt an uns, dass wir gegen solche Gegner mehr Gefahr ausstrahlen", erklärte der Wiener und versprach: "Wir sind jetzt in der Quali angekommen und werden weiter marschieren."

In diesem Jahr warten noch Duelle in Slowenien (17. Oktober) und mit Frankreich (17. November), das bei einem Spiel weniger punktegleich mit Österreich Tabellenzweiter ist. Die neun Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten sind fix bei EM 2025 in der Slowakei, sechs weitere Gruppenzweite kämpfen im Play-off um drei weitere EM-Tickets.

Gegenüber dem Remis auf Zypern fünf Tage zuvor nahm der wieder genesene Coach Gregoritsch vier Änderungen vor. Die prominenteste fand sich in der Innenverteidigung, in der der Rapidler Leopold Querfeld an der Seite von Pascal Estrada agierte.

Die Bosnier, für die die Partie in der josko Arena quasi ein zusätzliches Heimspiel brachte, nahmen den Druck von den Rängen mit und dominierten mit ihrer Aggressivität die erste halbe Stunde - ohne dabei aber richtig gefährlich zu werden. Rot-Weiß-Rot konnte aufgrund einiger Behäbigkeit in einer zerfahrenen Partie vorläufig keine Chancen kreieren, fand gegen Ende der ersten Hälfte aber besser ins Spiel. Als es einmal schnell nach vorne ging, kam Stürmer Christoph Lang immerhin zu einem geblockten Schuss im Strafraum (41.).

Eine Schrecksekunde zu Beginn der zweiten Hälfte, als Bosnien in Person des alleinstehenden Filip Cuic die große Chance auf die Führung vergab (48.), steckten die Hausherren schnell weg. Einem gefühlvollen Freistoß von Dijon Kameri war noch kein Glück beschieden (55.), ein schwerer Patzer des durch den Strafraum irrenden Bosnien-Goalies Petar Zovko leitete aber dann die Niederlage der Gäste ein. Querfeld bugsierte den Eckball mit seinem Becken ins Tor. Wenig später kam "Joker" Bischof nach einer schönen Aktion über mehrere Stationen an den Ball, setzte sich mit etwas Glück gegen Zvoko durch und netzte zum verdienten Endstand ein.