ÖFB-Verteidiger Danso und Trauner für Italien-Spiel fraglich

Danso, der zuletzt in der französischen Liga für RC Lens mit starken Leistungen aufgezeigt hatte, laboriert laut ÖFB-Angaben an muskulären Problemen. Feyenoord-Rotterdam-Profi Trauner hatte wegen Hüftproblemen schon am Freitag das Training auslassen müssen. Lienhart hat seine leichte Knöchelblessur dagegen überwunden. Bei Weimann wurde nach einem Schlag aufs Knie beim mühevollen 1:0-Testspielerfolg am Mittwoch in Malaga gegen Andorra eine Innenbandzerrung diagnostiziert. "Er wird ziemlich sicher nicht spielen können", meinte Teamchef Ralf Rangnick.

Alexander Prass, der gegen Andorra sein Länderspiel-Debüt gegeben hatte, hat mit Wadenproblemen zu kämpfen. Der Flügelspieler von Sturm Graz absolvierte am Samstag in Marbella ein zusätzliches Aufwärmprogramm, trainierte dann aber mit der Mannschaft. Das ÖFB-Team flog am Samstagnachmittag verspätet aus dem Trainingslager in Andalusien nach Wien ab. Am späteren Abend stand dort vor dem Italien-Spiel noch eine Pressekonferenz mit Rangnick und Lienhart auf dem Programm.