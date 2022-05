Öffentlicher Verkehr Zugräumungen wegen Überfüllung laut ÖBB nur selten notwendig

Zuletzt gab es Aufregung, wenn Fahrgäste aus überfüllten Zügen mussten Foto: APA

U m überfüllte Züge und Zugräumungen in den Stoßzeiten künftig zu verhindern, erweitert die ÖBB in den kommenden Wochen temporär das Angebot und empfiehlt Sitzplatzreservierungen. Man müsse dies aber auch in Relation setzen, hieß es von der ÖBB zur APA. "Coronabedingt hat es 2020 und 2021 praktisch keine Zugräumungen gegeben. Selbst bei den Starkreisetagen zu Ostern kam das nur bei 0,3 Prozent unserer Fernverkehrszüge vor", so ein ÖBB-Sprecher.