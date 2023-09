Gewerkschaften ÖGB-Menschenkette forderte Ende der Teuerung

ÖGB-Präsident Katzian forderte inflationsdämpfende Maßnahmen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M it einer Menschenkette um die Bannmeile des Parlaments hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Mittwochabend ein Ende der Teuerung gefordert. Ausgerüstet mit Stoppschildern und Bannern, auf denen der Regierung Untätigkeit vorgeworfen und für einen Inflations-Stopp appelliert wurde, versammelten sich u.a. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ab 17 Uhr am Ballhausplatz, Votivpark und Maria-Theresien-Platz.