ÖGB-Präsident fordert Reallohnzuwachs in KV-Abschlüssen

Werbung

Einmalzahlungen, die von der Wirtschaft steuerfrei angedacht werden, sollte der Finanzminister mitmachen, hätten einen großen "Schönheitsfehler", so Katzian: "Einmal und dann nix mehr. Das kann nie ein Ersatz sein (für das Vorgehen über den KV, Anm.), denn die Preise bleiben hoch. Ich brauche KV-Abschlüsse, die nachhaltig sind."

Schätzungen zufolge dürfte die durchschnittliche Jahresteuerungsrate für die anstehende Pensionsanpassung bei 5,8 Prozent liegen. Zuletzt (im Juli) lag die Inflationsrate bei 9,2 Prozent, so die Statistik Austria.

Als "Humbug" bezeichnete es Katzian, wenn die Arbeitgeberseite mit einer drohenden Lohn-Preisspirale argumentiere. Die Lohnerhöhungen würden den Preissteigerungen folgen, nicht umgekehrt. Auf Basis der durchschnittlichen Inflation der vorigen zwölf Monate - die üblicherweise in einer ersten Verhandlungsrunde außer Streit gestellt wird -, gehe es dann weiters um das Wachstum in den Branchen, die Produktivitätsentwicklung und Lohnstückkosten, so der oberste Gewerkschafter.

"Geht der Gewerkschafter durchs Zimmer, stimmen die Prognosen nimmer", sagte Katzian zum Hinweis, dass die Wirtschaft vor einer sich eintrübender Konjunktur warne. Das sei jedes Jahr der Fall. "Irgendwann im August", also bevor dann im September die richtungsweisenden Metaller-KV-Verhandlungen beginne, würden von der Arbeitgeberseite dunkle Wolken auf den vorher noch sonnigen Konjunkturhimmel gemalt, so der Gewerkschafter sinngemäß.

Auch die Arbeitszeit ist und bleibe Thema. Allzu lange habe es keine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung mehr geben, die letzte große war die 40-Stunden-Woche. Es gebe viele Entwicklungen und Rahmenbedingungen, die eine Verkürzung nötig machten, so Katzian. In vielen Kollektivverträgen gibt es inzwischen auch etwas kürzere Arbeitszeiten. Heuer werde es aufgrund der extremen Teuerung aber "wohl eher ums Geld" gehen, sagte der ÖGB-Chef "ohne vorgreifen zu wollen".