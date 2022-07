ÖGK-Bericht 2.566 Personen 2021 wegen Hitze und Sonne in Behandlung

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kopfbedeckung bei Hitze sehr ratsam Foto: APA/THEMENBILD

I m vergangenen Jahren wurden in Österreich 2.566 Menschen wegen Akutfolgen durch Hitze oder intensive Sonneneinstrahlung ärztlich behandelt. Das berichtete die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) am Montag. Neun von zehn dieser Patienten hatten einen Sonnenstich, also eine Hirnhautentzündung, die durch längere, intensive Sonneneinstrahlung entsteht. Die häufigsten Symptome sind starke Kopfschmerzen, Fieber, Erbrechen und Nackensteifigkeit.