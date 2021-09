Kinderärzte wollen höheres Honorar für Mutter-Kind-Pass .

Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) fordert eine Erhöhung der Honorare für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Diese seien nämlich seit 1994, also seit 27 Jahren, nicht valorisiert worden, kritisieren die Kinderärzte in einem Brief an Familienministerin Susanne Raab (ÖVP), der auch der APA vorliegt. Die "überfällige Anpassung" der Mutter-Kind-Pass-Honorare wäre ein "sehr wesentlicher Schritt" zur Bekämpfung des Versorgungsdefizits.