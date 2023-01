Handball ÖHB-Männer besiegen Kapverden nach Anlaufschwierigkeiten

AN APA / NÖN.at

Flügel Weber stieß auf Platz 2 der ewigen ÖHB-Schützenliste vor Foto: APA

Ö sterreichs Handballmänner sind am Freitag mit einem 39:31-(19:18)-Erfolg über die Kapverden in den Yellow Cup in Winterthur (Schweiz) gestartet. Auf dem Weg zum sicheren Sieg über den Teilnehmer an der kommende Woche beginnenden WM mussten Nikola Bilyk und Co. einige Anlaufschwierigkeiten überwinden, dürfen den nächsten Spielen am Samstag (17.15) gegen Japan und Sonntag (16.00/alle live ORF Sport+) gegen die Schweiz mit Optimismus entgegenblicken.