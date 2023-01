Handball ÖHB-Männer siegen bei Yellow Cup gegen Japan 39:30

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sieg für ÖHB-Männernationalteam Foto: APA/THEMENBILD

Ö sterreichs Handball-Männer-Nationalteam hat beim Yellow Cup in Winterthur (Schweiz) im zweiten Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Nach dem 39:31 am Freitag gegen die Kapverden setzte sich die ÖHB-Auswahl am Samstag gegen Japan mit 39:30 (17:17) durch. Zum Abschluss geht es am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF Sport +) gegen die Schweiz.