In Mannheim wird in der SAP Arena gespielt, die knapp 15.000 Personen Platz bietet. Österreich startet am 12. Jänner gegen Rumänien, zuletzt hatte die ÖHB-Auswahl zwei Siege in der EM-Qualifikation gegen die Südosteuropäer gefeiert. Am 14. Jänner geht es gegen Kroatien und zum Abschluss am 16. Jänner gegen Pool-Favorit Spanien.