ÖHB verlängert mit Männer-Teamchef Pajovic bis 2025

"Für eine Vertragsverlängerung spricht nicht nur der Erfolg, sondern es sind auch viele Begleitumstände - insbesondere welche zusätzlichen Aufgaben auf einen Teamtrainer zukommen, seine persönlichen sportlichen Vorstellungen oder auch das Verhältnis zu den Spielern - zu berücksichtigen. In der Person von Ales Pajovic sehen wir aktuell all diese Voraussetzungen erfüllt", ließ ÖHB-Präsident Markus Platzer in einem Statement wissen.

Pajovic zeigte sich nicht nur mit der Entwicklung der Mannschaft "sehr zufrieden". Der ehemalige Weltklassespieler will sich künftig auch stärker in anderen Bereichen engagieren. Er werde "verstärkt bei den Vereinen, Akademien, Leistungsmodellen, den Jugend-Nationalteams und in der Trainerausbildung mitwirken. Unser gemeinsames Ziel ist, mehr Breite in der Spitze zu entwickeln und Spieler zu entwickeln, damit sie den nächsten Schritt machen können."