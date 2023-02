ÖHV-Teams bei Hallen-Hockey-WM im Semifinale

Werbung

Die Tore bei dem Erfolg der Männer erzielten Fabian Unterkircher und Michael Körper. Head Coach Robin Rösch, der am Freitag 52 Jahre jung wurde, freute sich: "Sehr schönes Geburtstagsgeschenk, aber das ist natürlich nur nebensächlich. Die Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt und hat im Viertelfinale gegen einen sehr, sehr starken Gegner zu Null gespielt. Deswegen großes Kompliment und Glückwunsch an die Mannschaft."

Um den Finaleinzug geht es am Samstagvormittag (8:30 Uhr MEZ) gegen den Iran. Es gibt dann auf jeden Fall ein weiteres Spiel, entweder das Spiel um Platz drei bei einer Niederlage (16.00) oder das Endspiel (19.00).

Im Duell der Frauen mit der Ukraine trafen Johanna Czech, Katharina Bauer und Marianne Pultar, im Halbfinale wartet morgen (13.00 Uhr MEZ) Tschechien. Auch Frauen-Headcoach Corinna Zerbs war mit ihrer Mannschaft natürlich sehr zufrieden. "Ich war hundertprozentig überzeugt, dass die Mädels das machen. Wir haben unfassbar reif gespielt und hinten wenig zugelassen." Die Tschechinnen kenne man, aber man habe aktuell einen Lauf und viel Selbstvertrauen. "Ich glaube, dass die Tschechinnen überhaupt keine Lust haben, gegen uns zu spielen und morgen werden wir ihnen zeigen, warum das so ist."

Auch die ÖHV-Frauen spielen in jedem Fall am Samstag zweimal, das Spiel um Platz drei wäre um 17.30, das Endspiel um 20.30. Ein Großkampftag also für den ÖHV.