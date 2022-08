Öko-Test Bio-Getreidebreie im Test mit erfreulichem Ergebnis

AN APA / NÖN.at

Bio-Getreidebreie wruden auf Inhaltsstoffe untersucht Foto: APA/dpa

D as deutsche Verbraucher-Magazin "Öko-Test" hat 21 Getreide-Breie für Babys getestet und ist zu einem appetitlichen Ergebnis gekommen: Elf Produkte erhielten ein "Sehr gut". In sechs Breien gab es Abwertungen wegen Schimmelpilzen und Mineralölbestandteilen. Gewarnt wird hingegen vor Reisbreien, informierte die Arbeiterkammer Oberösterreich über das Testergebnis am Freitag.