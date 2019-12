Erfolgreiches Milliarden-Börsendebüt von Saudi Aramco .

Der weltgrößte Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco ist ein Erfolg: Die Aktien der saudi-arabischen Staatsfirma debütierten am Mittwoch mit 35,2 Riyal (8,5 Euro) an der Börse in Riad. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 32 Riyal. Der Marktwert von Saudi Aramco klettert dadurch auf 1,88 Billionen Dollar - so viel ist weltweit kein anderes Börsenunternehmen wert.