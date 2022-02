Ölpreise erreichen Rekordhöhe seit 2014

"Im Falle einer Eskalation dürfte es zu Sanktionen des Westens gegenüber Russland kommen", so Fritsch. Das würde sich wahrscheinlich negativ auf die Ölexporte des Landes auswirken. Die aktuell angespannte Lage rund um die Ukraine ist aber nicht die einzige Erklärung für die derzeit hohen Ölpreise.

Der Commerzbank-Analyst weist auf die Internationale Energie Agentur (IEA) hin, die ihre Nachfrageprognose für das laufende Jahr zuletzt angehoben hat. Der Ölmarkt dürfte laut IEA-Schätzung dennoch in diesem Jahr überversorgt sein, wenn die OPEC+ ihre Produktionsmenge vereinbarungsgemäß weiter erhöht. Das sei aber vor allem bei den Ölexporteuren Angola und Nigeria seit über einem Jahr nicht mehr der Fall, betont Carsten Fritsch.

Der Energie-Analyst Johannes Benigni von JBC Energy weist seinerseits auf die derzeit niedrigen Lagerbestände hin. Diese bildeten die Ausgangslage für die angespannte Lage an den Ölmärkten. "Die gesunkenen Lagerbestände können einen Preisanstieg auf 70 bis 80 US-Dollar pro Fass erklären", sagt Benigni im APA-Gespräch. In einer solchen Situation hätten geopolitische Spannungen einen verstärken psychologischen Effekt auf die Märkte. Der JBC-Analyst nennt neben der Ukrainekrise auch rezente Attacken von jemenitischen Huthi-Rebellen auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als Beispiel hierfür. Ein weiterer Preistreiber seien Investmentbanken, die ihren Kunden angesichts geringerer Renditemöglichkeiten am Aktienmarkt dazu raten, in Energie und somit Öl und Gas zu investieren.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung an den Ölmärkten zeigt sich Johannes Benigni aber gelassen. Es gäbe genug Kapazitäten für eine Angebotssteigerung unter den OPEC+ Staaten sowie auch in der US-Schieferölindustrie. Zudem würde eine Rückkehr iranischen Öls an die Weltmärkte zusätzliche 1 bis 1,5 Mio. Barrel bringen. Zuletzt war Bewegung in die Wiener Gespräche zum iranischen Atomprogramm gekommen.

Etwas zurückhaltender ist der Commerzbankexperte Carsten Fritsch. Zwar hätten einige Staaten Raum nach oben bei der Ölförderung. "Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zeigen sich zur Zeit jedoch nicht bereit, ihre Produktion hochzuschrauben", erklärt Carsten Fritsch. Zentral sei aber die weitere Entwicklung in der Ukraine. Sollte es hier zu einer Eskalation kommen, sieht der Öl-Analyst einen Anstieg auf klar über 100 US-Dollar. "Wenn es hingegen zu einer Beruhigung kommt, sehen unsere Prognosen für Jahresende einen Ölpreis von um die 80 Dollar."

Am Montag haben die Ölpreise im Verlauf wieder etwas nachgelassen. Zuletzt kostete ein Barrel Brent 94,06 Dollar. Ein Fass WTI notierte noch bei 92,66 Dollar. In der Früh markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten aber erneut mehrjährige Höchststände.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 96,07 US-Dollar, für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mussten bis zu 94,92 Dollar gezahlt werden. Das sind jeweils die höchsten Preise seit Herbst 2014.