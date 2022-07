Österreich 1.495 mit Corona infizierte Personen in Spitalsbehandlung

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

6.965 Neuinfektionen wurden gemeldet Foto: APA (Archiv/dpa)

1.495 mit dem Coronavirus infizierte Personen haben sich am Sonntag in Spitalsbehandlung befunden, um 16 weniger als am Vortag.