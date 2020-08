In Wien wurden mit 187 Fällen mehr als die Hälfte der neuen Fälle vermeldet.

136 Genesungen wurden vermeldet. 116 Personen befanden sich hingegen in Spitalsbehandlung, womit die Gesamtzahl um vier gesunken ist, 21 dieser Patienten wurden auf einer Intensivstation behandelt. 729 Menschen sind bisher an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben, womit keine neuen Todesfälle dazugekommen sind. Bisher gab es in Österreich 24.431 positive Testergebnisse auf SARS-CoV-2.

Die Neuinfektionen der vergangenen 24 Stunden nach Bundesländern: Burgenland (5), Kärnten (6), Niederösterreich (21), Oberösterreich (67), Salzburg (20), Steiermark (11), Tirol (20), Vorarlberg (10), Wien (187).