Bestände heimischer Brutvögel stabilisieren sich .

In Europa sinkt die Zahl der Vögel seit Jahren dramatisch. Seit 1980 verschwanden europaweit rund 300 Mio. Brutpaare - rund die Hälfte der Vögel in ländlichen Regionen. In Österreich betrug der Rückgang in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt rund 40 Prozent. Erstmals seit Ende der 1990er Jahre dürfte dieser Rückgang nun aufgehalten worden sein, berichtet die Vogelschutzorganisation "BirdLife".