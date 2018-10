Bildungschancen bei Jugend schlecht verteilt .

In reichen Nationen sind Kinder beim Zugang zu guter Bildung oft stärker wegen ihrer Herkunft benachteiligt als in weniger wohlhabenden Ländern. In dem Bericht des UNICEF-Forschungsinstituts Innocenti in Florenz schneidet Österreich bei der Verteilung der Bildungschancen in Vor- und Volksschule gut ab, bei den 15-Jährigen sieht es schlechter aus.