Österreich Corona-Kleinkinderimpfstoff ab Montag erhältlich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Empfehlung der Impfung generell ab 5. Lebensjahr Foto: APA/AFP

120.000 Dosen des Kleinkinderimpfstoffes von Biontech/Pfizer wurden diese Woche nach Österreich geliefert. Es handelt sich dabei um den ursprünglichen, monovalenten Impfstoff in einer Dosierung von drei Mikrogramm, gab das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt. Ab Montag werden die Vakzine in die Bundesländern ausgeliefert und stehen dann an den Impfstellen zur Verfügung. Drei Teilimpfungen sind notwendig.