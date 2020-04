Covid-19-Verordnung: Golf-Regeln veröffentlicht .

Österreichs Golfclubs haben am Mittwochabend die Covid-19-Verordnung des Österreichischen Golfverbandes (ÖGV) per Mail erhalten. Damit kennen nun auch Hobbygolfer die Regeln für die Birdie-Jagd ab 1. Mai, wenn sie wieder ihren Sport betreiben dürfen. So muss etwa zwingend beim Club vorab eine Tee Time reserviert werden. Diese Startzeiten sind zwingend einzuhalten, um Gruppenbildungen zu vermeiden.