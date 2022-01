Fast 10.000 neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden

Nach rund 5.500 bestätigten Fällen am Vortag kamen aufgrund der Dominanz der Omikron-Virusvariante 9.761 neue Fälle dazu, wie aus den wegen fehlerhafter Labormeldungen verzögert übermittelten Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorging. Das entsprach einer Zunahme um 77,6 Prozent innerhalb eines einzigen Tages.

Mit 3.191 Neuinfektionen trug Wien am stärksten zum Infektionsgeschehen bei. Damit wurde der bisherige Höchstwert in der Bundeshauptstadt nach fast zweijähriger Pandemie-Dauer deutlich übertroffen. Am 11. November 2020 hatte man 2.702 Fälle verzeichnet. Die zweitmeisten Neuinfektionen gab es mit 1.587 in Salzburg, in Tirol wurden 1.413 weitere Fälle, in Niederösterreich 1.263, in Oberösterreich 1.029 registriert.

1.010 Personen befanden sich am Mittwoch mit Covid-19 in Spitalsbehandlung, das waren um 28 weniger als am Dienstag. Davon wurden 309 auf Intensivstationen betreut, ein Rückgang um sieben Personen. Mit 18 weiteren Todesfällen seit Dienstag sind inzwischen 13.802 Personen seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen des Coronavirus verstorben. Mit dem heutigen Mittwoch gibt es in Österreich 44.990 aktive Fälle, diese Zahl lag vor einer Woche noch bei 28.634.

Die Bezirke mit Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche je 100.000 Einwohner, Anm.) über 1.000 haben sich am Mittwoch laut Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bereits auf vier verdoppelt: Zu Sankt Johann im Pongau (1.717,6) und Kitzbühel (1.853,9) in Salzburg bzw. Tirol gesellten sich Tamsweg in Salzburg (1.148,2) und Landeck in Tirol (1.238,0). In Wien, wo die einzelnen Bezirke nicht separat ausgewiesen werden, liegt dieser Wert bei 505,3.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Österreich belief sich auf 361,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Laut dem Covid-Prognosekonsortium könnte das stark beschleunigten Infektionsgeschehen für bis zu 17.000 Neuinfektionen in der kommenden Woche sorgen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000 bereits am Mittwoch erreicht werden.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 757.310 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, 599.495 aussagekräftigere PCR-Tests mit einer Positiv-Rate von 1,6 Prozent und damit über dem Wochenschnitt von 1,3.

Die offizielle Impfrate ist in Österreich trotz 46.651 weiterer Stiche am Dienstag von 70,9 Prozent auf 70,3 Prozent gesunken. Grund ist das Auslaufen der Impfzertifikate-Gültigkeit mit ausschließlich einer Janssen-Impfung (Johnson & Johnson) am 3. Jänner, denn die damit einhergehende Anpassung des Datenstands der Impfzertifikate wurde heute, Mittwoch, vorgenommen. Von den 46.651 Impfungen am Dienstag waren 5.127 Erststiche (elf Prozent), 15.444 Zweitstiche (33 Prozent) und 26.080 Drittstiche (56 Prozent).

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 76 Prozent, in Niederösterreich haben 72,3 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,4 Prozent. Bei den restlichen Bundesländern liegt dieser Wert unter dem Österreichschnitt von 70,3, am niedrigsten ist er weiterhin in Oberösterreich mit 66,1 Prozent.