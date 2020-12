Firmen- und Privatpleiten heuer stark rückläufig .

Obwohl Österreichs Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg steckt, ist die Anzahl der Firmenpleiten mit rund 3.000 heuer so niedrig wie vor drei Jahrzehnten. Was auf den ersten Blick wie eine gute Nachricht aussieht, könnte noch zum Boomerang werden, warnt der Kreditschutzverband KSV1870 - denn mit Staatshilfen künstlich am Leben erhaltene Firmen könnten durch Dumpingpreise auch bisher gesunde Unternehmen in den Abgrund reißen.