Frühlingstemperaturen im tiefsten Winter .

Frühlingstemperaturen im tiefsten Winter: Am Samstag war es praktisch in ganz Österreich ungewöhnlich warm. An rund 180 Wetterstationen - von insgesamt 280 - der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden mehr als zehn Grad Celsius registriert. Am wärmsten war es am Samstag in Wien/Mariabrunn mit 18,8 Grad.