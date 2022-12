In Brüssel Österreich gegen Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Karner will Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens blockieren Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Ö sterreich hat gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens in den grenzkontrollfreien Schengen-Raum gestimmt. Das bestätigte Innenminister Gerhard Karner(ÖVP) am Donnerstag in Brüssel am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen. Karner begründet dies mit der hohen Zahl von Asylanträgen in Österreich und fordert weitere Maßnahmen der EU-Kommission. Gegen die Aufnahme der beiden Länder stimmten auch die Niederlande. Der Weg für Kroatien in den Schengen-Raum ist indes frei.