In Privatkrankenanstalten drohen Streiks

Arbeitnehmer drohen mit Streik in Privatkrankenhäuser Foto: APA/dpa

I n den österreichischen Privatkrankenanstalten drohen Streiks. Bei einer Betriebsrätekonferenz am Mittwoch wurden sowohl die Forderungen nach einem Einkommensplus in Höhe von 500 Euro sowie höheren Einstiegslöhnen bestätigt als auch ein Beschluss zur Beantragung einer Streikfreigabe beim ÖGB gefasst, berichtete die Gewerkschaft vida in einer Aussendung am Donnerstag. Dies sei ein "notwendiger Schritt", da die KV-Verhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren.