Insgesamt weniger Anzeigen, aber Steigerung bei Cybercrime

Auch im zweiten Pandemiejahr ist die Zahl der angezeigten Straftaten in Österreich weiter zurückgegangen. Genau 410.957 Delikte wurden 2021 bei der Polizei angezeigt, um 5,3 Prozent weniger als 2020 - und mit Abstand der geringste Wert der vergangenen zehn Jahre. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote leicht auf 55,3 Prozent an. Wie auch in den vergangenen Jahren weiter deutlich gestiegen ist die Internetkriminalität, hieß es bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2021.

