Österreich/Italien 30 Jahre Streitbeilegung: Schallenberg zu Besuch in Südtirol

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Außenminister Schallenberg ist anlässlich des Jubiläums in Bozen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D ie Abgabe der "Streitbeilegungserklärung" zwischen Österreich und Italien jährt sich am Samstag zum 30. Mal. Damit wurde der in den 1960er-Jahren eröffnete Streit um die Umsetzung des Pariser Vertrags zwischen den beiden Ländern offiziell vor der UNO beendet. Zum Jubiläum treffen sich die beiden Außenminister - Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein italienischer Amtskollegen Luigi Di Maio - am Nachmittag in Bozen.