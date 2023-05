Eishockey Österreich kassiert 5. WM-Niederlage - 2:4 gegen Deutschland

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Seider und Co. setzten sich gegen Österreich durch Foto: APA/Lehtikuva

Werbung

Ö sterreichs Eishockey-Nationalteam ist bei der Weltmeisterschaft in Tampere auch nach dem fünften Spiel sieglos und steht wohl wie befürchtet vor einem Duell mit Ungarn gegen den Abstieg. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Freitag Deutschland mit 2:4 (1:2,0:1,1:1) und ist mit einem Punkt Schlusslicht der Gruppe A. Nach dem Spiel am Samstag (15.20 Uhr/live ORF 1) gegen Titelverteidiger Finnland geht es am Montag (19.20/live ORF Sport +) gegen Ungarn um den Verbleib in der A-WM.