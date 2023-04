Österreich Kern gesteht Mitschuld an SPÖ-Misere ein

AN APA / NÖN.at

Christian Kern gesteht Mitschuld an SPÖ-Problemen ein Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

D er frühere SPÖ-Vorsitzende und Bundeskanzler Christian Kern gesteht eine Mitschuld an den derzeitigen Problemen der Partei ein. Auf die Frage, ob er nach seinem überhasteten Rücktritt schuld an dem jetzigen Schlamassel sei, antwortet Kern im aktuellen "profil": "Ja, das bin ich." Und weiter: "Mir ist mein Anteil am jetzigen Schlamassel absolut bewusst. Und ich verstehe alle, die nachtragend sind. Es tut mir leid, dass ich ihnen nicht einmal widersprechen kann."