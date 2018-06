Kinder als Opfer von Gewalt - Fast 700 Anzeigen 2017 .

Die Polizei hat 2017 in Österreich fast 700 Fällen von Gewalt an Kindern durch Familienmitglieder oder Verwandte bei Staatsanwaltschaften angezeigt. Das häufigste Delikt war Körperverletzung. In zehn Fällen wurde nach Ermittlungen wegen Mordverdachts Anzeige erstattet. Statistisch erfasst wurden 455 Gewaltdelikte an Mädchen und Buben unter 14 Jahren durch Menschen, die im selben Haushalt lebten.