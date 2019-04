Lehrer wollen Herbstferien-Verzicht ermöglichen .

Die Pflichtschullehrer-Gewerkschaft will allen Schulen ermöglichen, autonom auf Herbstferien verzichten zu können. Voraussetzung soll nur das Vorliegen "relevanter Gründe" sein, heißt es in der Stellungnahme der Personalvertreter zum Gesetzesentwurf. In dem Entwurf ist die Möglichkeit eines Ferienentfalls grundsätzlich vorgesehen, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.