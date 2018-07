In einem zweiten Schritt strebe man dann auch den Verzicht und die Umstellung von Besteck und Trinkhalmen im Convenience- und Getränkebereich an. "Wir verfolgen in unserer Plastikstrategie einen klaren Ansatz, der heißt: Vermeiden - Reduzieren - Wiederverwerten", kommentierte Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, die Initiative. Ab Herbst werde zudem in allen Filialen für die sogenannten Knotenbeutel - kleine Sackerl, die etwa für das Einpacken von Obst und Gemüse in den Supermärkten verwendet werden - eine biologisch abbaubare Alternative angeboten.

Die EU-Kommission hatte Ende Mai ihre Strategie gegen Plastikmüll in den Meeren vorgestellt und ein Verbot von Trinkhalmen und Einweggeschirr angekündigt. Die entsprechende EU-Richtlinie muss vom EU-Parlament und vom Europäischen Rat noch angenommen werden. Die Kommission möchte noch vor der Europawahl im Mai 2019 greifbare Ergebnisse präsentieren.