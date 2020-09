Mit 463 deutlich weniger Corona-Neuinfektionen .

Die Zahl der Neuinfektionen ist nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich deutlich zurückgegangen: Am Sonntag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 463 Fälle, was nur etwa der Hälfte der 869 positiven Testergebnisse von Samstag entspricht. Bisher gab es in Österreich 33.159 positive Testergebnisse.