Nachhaltiger Konsum oft durch Hürden verhindert

Nachhaltiger Konsum ist bei vielen Menschen in Österreich sehr wohl ein Thema, scheitert aber noch allzu oft an vermeidbaren Hindernissen: "Die größten Hürden sind etwa fehlende klare Kennzeichnung von nachhaltigen Lebensmitteln, ein Wirrwarr an Gütezeichen und schwierige bis unmögliche Reparaturen", sagte Johanna Bürger, Konsumforscherin der Arbeiterkammer (AK) Wien, bei einer Pressekonferenz. Eine Rolle spielt freilich auch das Einkommen.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at