OGH-Präsidentin Lovrek in ihr Amt eingeführt .

Elisabeth Lovrek (59), bereits seit 1. Juli Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH), ist am Dienstag von Justizminister Josef Moser (ÖVP) offiziell in ihr Amt eingeführt worden. In ihrer Antrittsrede plädierte sie für das Verständlichmachen von Höchstgerichtsentscheidungen, für die Unparteilichkeit der Richter und für die Verteidigung liberaler Demokratie und des Rechtsstaates.