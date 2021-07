Sogar Impfungen an Friedhöfen werden erwogen .

Das Sozialministerium überlegt, wie die Österreicher angesichts des raschen Voranschreitens der gefährlichen Delta-Variante von der Corona-Impfung überzeugt werden können. Ein überarbeitetes Brainstorming, das am Donnerstag der Ampel-Kommission vorgelegt wurde, mutet freilich teils skurril an. Vorgeschlagen wird etwa eine Impfung an Friedhöfen unter dem Motto "Immunisieren statt niederlegen". Etwas geschmacksicherer ist die Idee einer Impfung im Museum mit Gratiseintritt.