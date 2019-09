Task Force tagt am Montag zu ÖVP-Hackerangriff .

Der Hackerangriff auf die ÖVP-Parteizentrale beschäftigt nun auch die österreichischen Nachrichtendienste. Am Montag tagt dazu die im August vom Innenministerium eingesetzte Task Force "Hybride Bedrohung", in der alle für die Sicherheit relevanten Akteure der Republik vertreten sind. Dies war am Wochenende aus informierten Kreisen zu erfahren.