Das gab das Land am Abend in einer Aussendung bekannt. Die genauen Kontrollen führten zu teils stundenlangen Wartezeiten, besonders betroffen war der Karawankentunnel. In Spielfeld an der Grenze zu Slowenien gab es hingegen nur wenig Verkehr.

Beim Grenzübergang Thörl-Maglern gab es auf der Südautobahn A2 962 Anhaltungen und 2.148 Gesundheitschecks. 13 Personen wurden in Heimquarantäne geschickt. Am Bundesstraßengrenzübergang Thörl-Maglern wurden 584 Anhaltungen sowie 510 Gesundheitschecks durchgeführt, in Quarantäne musste niemand. Am Wurzenpass gab es 263 Anhaltungen, 363 Gesundheitschecks, über 15 Personen wurde eine Heimquarantäne verhängt. Beim Karawankentunnel kam es zu 228 Anhaltungen, 245 Gesundheitschecks und 40 Quarantänen.

Im Bezirk Völkermarkt gab es rund 1.000 gesundheitsbehördliche Kontrollen. Am Loiblpass südlich von Klagenfurt wurden 500 Gesundheitschecks durchgeführt, 17 Personen wurden in Quarantäne geschickt. Am Grenzübergang Lavamünd kam es zu 2.378 Anhaltungen, 2.196 Gesundheitschecks, dabei wurde in vier Fällen Heimquarantäne verhängt.

In Spielfeld gab es hingegen keine Staus, wie Bezirkshauptmann Manfred Walch auf APA-Anfrage sagte. Aktuelle Zahlen bezüglich der Kontrollen lagen noch nicht vor. Von Donnerstag bis Freitag früh seien insgesamt 450 Fälle von Heimquarantäne registriert worden.