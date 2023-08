Österreich Tödlicher Badeunfall in der Seestadt Aspern

Der Seestadt-See gilt als Naturgewässer und hat keine Badeaufsicht Foto: APA/THEMENBILD

I n der Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk ist Freitagabend eine Person verstorben. Feuerwehrtaucher konnten diese zwar aus dem See der Seestadt bergen und an die Rettungskräfte übergeben, trotz Reanimationsmaßnahmen ist die Person - zu Alter und Geschlecht konnte ein Rettungssprecher am Abend gegenüber der APA keine Angaben machen - vor Ort verstorben. Auch weshalb die Person im Wasser war ist vorerst unklar.

"Eingeleitet wurde der Einsatz durch einen Notruf, dass eine Person nicht mehr aus dem Wasser komme - ob dieser von Angehörigen oder Vorbeikommenden kam, kann ich nicht sagen", so der Sprecher. Die Tageszeitung "Österreich" berichtete am Freitag von einem "Großeinsatz" mit mehreren Tauchern und einem Hubschrauber.