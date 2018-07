Etappensieg für Visconti, Pernsteiner bleibt Zweiter .

Der Italiener Giovanni Visconti hat am Dienstag auf der 4. Etappe der Österreich-Radrundfahrt seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Der 35-Jährige sorgte nach 143 Kilometern von Kitzbühel nach Prägraten in Osttirol für den dritten Erfolg seines Bahrain-Merida-Teams, das in Hermann Pernsteiner auch einen Anwärter auf den Gesamtsieg stellt. Der Niederösterreicher ist weiter Gesamt-Zweiter.